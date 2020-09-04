تعرف على ما يحدث للجسم عند تناول التين الشوكي يومياً

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محمد سياف - ابو ظبي - التين الشوكي أحد الفواكه الصيفية التي يحبها الكثير من الناس، وكشف أحد المواقع الطبية الأمريكية عن مدى أهمية هذه الفاكهة، والتي من ضمنها أنه يساهم في الحفاظ على صحة الجهاز الهضمي ومنع الإمساك نظراً لاحتوائه على العديد من الألياف الطبيعية والتي بدورها ترتبط أيضاً بانخفاض مستويات الكوليسترول، وكذلك انخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية.
أهم فوائد التين الشوكي
يعد التين الشوكي أحد المصادر الغذائية لعنصر الماغنيسيوم والبوتاسيوم، وهذه المعادن تلعب دوراً هاماً في تفعيل الأنزيمات اللازمة لتنظيم وظائف الجسم، كما تساعد في تنظيم ضربات القلب، ويحتوي أيضاً على عنصر الكالسيوم الهام للنمو والعلاج المستمر للعظام والأسنان، بالإضافة إلى قدرته على منع الإصابة بهشاشة العظام.
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يستخدم بعض الأشخاص هذه الفاكهة للحد من السعرات الحرارية والدهون الزائدة في الجسم، وذلك لفقدان الوزن، بالإضافة إلى قدرته على التخلص من مشاكل التهاب البنكرياس، بالإضافة إلى قدرته على تنظيف القولون، وبالتالي تساهم في الحفاظ على صحة الجهاز الهضمي.
ويعد التين الشوكي هام لاضطرابات الرؤية المرتبطة بالعمر، كما يساعد في منع الإصابة بالسرطان نظراً لاحتوائه على مركبات الفلافونويد، بالإضافة إلى فوائده المتعددة للحفاظ على القلب والأوعية الدموية، حيث يمنع التصاق الصفائح الدموية.
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