تراند الفن: حكاية علقة ساخنة للفنانة ضحى بعد وصلة رقص أمام «فريد الأطرش»

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 4 سبتمبر 2020 09:13 مساءً - ‏16 دقيقة مضت أخبار المشاهير 27 زيارة

المطرب والموسيقار السوري فريد الأطرش من مواليد سويداء بسوريا في 19 أكتوبر1910، ترك بصمته واضحة في عالم الموسيقى والغناء، أتسم فريد الأطرش بالأخلاق الحميدة بالرغم من أنه عصبي المزاج، عمل فريد الأطرش في 31 فيلما سينمائيا كان بطلها جميعاً، فريد الأطرش هو من ساعد الفنانة صباح في بداية مشوارها الفني، وهذا ما اعترفت به صباح مؤخرا: “لا عيب في أن أقول أن من رفعني ومن قدمني للجمهور هو الموسيقار فريد الأطرش”.

فريد دائماً كان محاط بالمعجبين والمعجبات ودائماً كان “عوده”هو جواز مروره لقلوب عشاقة ومن بين معجبيه الفنانة ضحى والتي سبب حبها لفن فريد علقة ساخنة وذلك بسبب رقصها حافية القدمين أمام فريد في “الملهى الروماني” وعلى أنغام أغنية “شيش كباب” وبعد رقصها وأمام منزلها قام حبيبها الطالب بكلية الطب بضربها بسبب تصرفها هذا، وبعد أن علم فريد بهذا تحدث تليفونياً مع ضحى وقال لها غاضباً ومعاتباً “انا ذنبي أيه كان لازم أعرف أن ليكي صديق حرام عليكي كان لازم تنبهيني” وكان فريد خائفاً من ردة فعل حبيبها وتصور انه كان من الممكن ان يقوم بقتله.

هذا ماجعله يصرح لصديقه وهو في فندق سيسيل بالإسكندرية وبعد حادثة ضرب الفنانة ضحي من حبيبها بسبب رقصها أمام فريد، قال فريد لصاحبه أن الناس بتغير منه بسبب نجاحه وبسبب معجبيه وأنه ليس له أي ذنب ودائما مايتعامل مع معجبيه بنيه سليمة، وأنه لو قرر أن يحب فإنه سوف يعلن ذلك لجميع معجبيه.