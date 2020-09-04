تراند الفن: سبب ظهور الفنانة ناهد شريف «عارية» بفيلم «ذئاب لا تأكل اللحم»

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 4 سبتمبر 2020 09:13 مساءً - فيلم “ذئاب لا تأكل اللحم”، البعض يتذكره وهو من أشهر الأفلام الجريئة والإباحية إذ صح التعبير في فترة الستينات والسبعينات بسبب إحتوائه علي مشاهد جنسية مخلة وعارية لأبطال العمل وهم الفنانة ناهد شريف وأيضا عزت العلايلي .

في هذا الموضوع سنعرض لكم السبب الذي جعل الفنانة الراحلة ناهد شريف للقيام بهذا الدور في هذا الفيلم، فقد كشفت الناقدة السينمائية الشهيرة ماجدة خير الله، في حوار لها مع إحدي الصحف المصرية سبب قيام الفنانة الراحلة ناهد الشريف بهذا الدور وأن السبب في ذلك هي نكسة 1967، فبعد الهزيمة توقفت صناعة السينما بشكل كبير مما دفع أهل تلك الصناعة للهجرة إلى الدول العربية للعمل في صناعة السينما .

فقد أصيبت استوديوهات ومعامل السينما المصرية بالشلل بعد النكسة وكان هناك ما يشبه الهجرة الجماعية للعاملين بها، وهو ما دفع الفنانين حينها للقبول بالقيام بأعمال فنية في استوديوهات دمشق وأسطنبول ولبنان وقدموا حينها عشرات الأفلام السورية واللبنانية والتركية خوفا من مواجهة البطالة الفنية .

وكانت الفنانة ناهد شريف كانت بحاجة إلى العمل حتي في أفلام ذات مستوي ضعيف للغاية وذلك بسبب ضروريات الحياة حيث أنها كانت تمثل العائل الوحيد لأسرتها وشقيقتها التي كانت تعاني من الشلل فلم يكن أمامها سوي القيام بتلك النوعية من الأفلام، علي حد قول الناقدة .

وفاة الفنانة ناهد شريف بعد صراع مع المرض

وتوفيت الفنانة ناهد الشريف في عام 1981 وعن عمر يناهز الـ36 عاما، ومن أبرز أعمالها التي قامت بها وكانت محل غضب الوسط الفني المصري هو فيلم “ذئاب لا تأكل اللحم ” الذي تم انتاجه في عام 1973 في دولة الكويت، وتم منعه بسبب أنه صنف علي أنه من الأفلام الإباحية.