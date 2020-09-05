تراند الفن: أول ظهور لزوجة عايض القرني في شهر العسل

فنون - كتب امير التهامي في السبت 5 سبتمبر 2020 11:10 صباحاً - ‏27 دقيقة مضت أخبار المشاهير 48 زيارة

نشرت الفنانة السعودية هبة حسين، أول فيديو تظهر فيه بعد أيام من زواجها من الفنان السعودي عايض القرني.

وقالت هبة حسين في الفيديو الذي نشرته عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “إنستغرام”، وتداوله متابعون لها:” السلام عليكم.. أصحابي وأحبابي يارب تكونون بخير انتم واللي تحبوو.. أبغى أشكركم من قلبي لكل القريبين مني واللي هنوني.. شكرا كثير وأنا مو قادرة أرد ع الكل.. أقولكم واحد واحد شكرا من قلبي لكل حدا باركلي .. شكرا لكل أصدقائي وأحباب حاسة بيكم..إحساسكم وصلني”.

وتزوجت هبة حسين من الفنان عايض القرني قبل يومين وتم عقد القرآن وسط حضور عدد كبير من الأهل والأصدقاء.

