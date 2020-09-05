انت الان تتابع تفاصيل خبر أهم أسباب تساقط الشعر عند الرجال والسيدات ونصائح هامة للقضاء على التساقط والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - تساقط الشعر من الأمور المقلقة والمزعجة للرجال والسيدات على حد سواء فالجميع يرغب في أن يكون شعرهم كثيفاً وقوياً، ويصاب الكثير من الرجال بالصلع نتيجة التساقط الشديد في الشعر، كما يصيب النساء أيضاً ترقق الشعر وضعفه واختفاء الشعر في مقدمة الرأس بشكل كبير ويرجع هذا الأمر إلى مجموعة من الأسباب سوف نستعرضها معاً في السطور القادمة.

أسباب تساقط الشعر عند الرجال:

تتنوع الأسباب التي تؤدي إلى حدوث التساقط عند الرجال يرجع بعض هذه الأسباب إلى عوامل وراثية والبعض الآخر يرجع إلى حالات مرضية وإليكم بعض أسباب تساقط الشعر عند الرجال:

كثرة التفكير والإصابة بالاكتئاب.

سوء التغذية.

العوامل الوراثية فبعض العائلات تتوارث الصلع وعادة ما يتم استخدام دواء مينوكسيديل الموضعي على فروة الرأس للحد من تساقط الشعر الوراثي إلا أنه يجب المداومة على استخدام هذا الدواء طوال الحياة لأن التساقط يعود مرة أخرى فور التوقف عن استخدامه.

الإصابة بالأنيميا أو ما يعرف بمرض فقر الدم.

كثرة غسل الشعر وتجفيفه باستخدام مجففات الشعر.

التهابات فروة الرأس وظهور قشرة الشعر الأمر الذي يتسبب في ضعف بصيلات الشعر وسقوطه.

تناول بعض الأدوية التي تتسبب آثارها الجانبية في سقوط الشعر.

الإصابة ببعض الأمراض الجلدية مثل مرض الثعلبة أو مرض الصدفية.

مرض السرطان والعلاج الكيماوي الذي يتسبب في سقوط الشعر في الكثير من الحالات.

خلل النظام المناعي الذي يتسبب في مهاجمة الجهاز المناعي للشخص لبصيلات الشعر.

الإصابة بأمراض القلب.

تقدم السن فكلما زاد العمر كلما كانت فرص تساقط الشعر أكبر.

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أسباب سقوط الشعر عند السيدات:

يختلف تساقط الشعر عند النساء عنه عند الرجال في بعض الأسباب ويتفق معها في أسباب أخرى وهذه بعض من أسباب سقوط الشعر عند النساء:

يعد الحمل واحداً من الأسباب الهامة التي تؤدي إلى تساقط الشعر نظراً لافتقاد الأنثى للكثير من العناصر الغذائية الهامة للجسم والشعر وتحول هذه العناصر خاصة مع سوء التغذية إلى الجنين مع عدم وجود بديل يعوض الفاقد بنفس القدر فيحدث تساقط الشعر في فترة الحمل والرضاعة ويعود الشعر إلى طبيعته بعد انتهاء هذه الفترة والتزام الأم بنظام غذائي جيد يعيد للشعر حيويته.

الإصابة بداء الثعلبة الليفية الأمامية.

حدوث صدمة عاطفية أو جسدية مفاجئة تعتبر واحدة من الأسباب التي تؤدي إلى سقوط الشعر.

الاكتئاب والأمراض النفسية وكثرة التفكير.

الإجهاد الشديد والتهاب فروة الرأس.

استخدام الصبغة والمكواة ومجفف الشعر باستمرار.

استخدام مستحضرات تجميل الشعر الضارة.

الإصابة ببعض الأمراض المزمنة.

نصائح تمكنك من علاج التساقط:

تساعدك هذا النصائح في الحصول على شعر صحي وعلاج تساقط الشعر والحفاظ على صحته.