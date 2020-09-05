تراند الفن: فنانة شهيرة تستعرض مؤخرتها العارية بعد نفخها “أنا أنثى أنا نار”

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فنون - كتب امير التهامي في السبت 5 سبتمبر 2020 01:10 مساءً - 12 دقيقة مضت أخبار المشاهير 23 زيارة
لازالت رولا يموت تحاول قدر الإمكان أن تثير الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي بإطلالاتها الجريئة، لتنشر مؤخرا على إحدى صفحاتها الخاصة عبر هذه الوسائل، صورة استعرضت فيها مؤخرتها بعد نفخها ، وعلقت عليها قائلة: “أنا أنثى أنا نار”.
وعلى الرغم من انها ليست المرة الأولى التي تظهر بها يموت بهذه الطريقة، إلا انها تعرّضت للعديد من الانتقادات من قبل المتابعين.
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" Showing off is the fool's idea of Glory" Be Realistic 👌🏻👌🏻 Indian Bikini Look 🧞♀️👸🏻👳🏻♂️ #أنا_أنثى #أنا_نار 🔥🔥🔥 #rolayammout #singer #star #queen #diva #mistress #mydubai #lebanon #syria #jordan #iraq #bahrein #Qatar #saudiarabia #egypt #Kurdistan #yaman #marocco #algerie #tunis
A post shared by Rola Yammout | رولا يموت (@rola_yammout_official) on Jul 17, 2020 at 7:15am PDT
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