تراند الفن: نادين الراسي تثير الجدل بحضور عيد ميلادها عارية بالكيني

فنون - كتب امير التهامي في السبت 5 سبتمبر 2020 01:10 مساءً - نشرت الفنانة اللبنانية نادين الراسي، صور وفيديوهات من احتفالها بعيد ميلادها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي :إنستجرام”.
وأثارت الفنانة اللبنانية جدلا كبيرا بين متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ظهرت بالبكيني بوجود خطيبها مجد دعبول وإبنها البكر مارك حدشيتي، بالإضافة إلى مجموعة من أصدقائها المُقرّبين.
كما ظهرت في الفيديو وهي تستقبل فرقة الزفّة بالبكيني في عيد ميلادها، وإلى جانبها قالب حلوى طغى عليه اللون الذهبي، وكُتب عليه: “عيد سعيد ملكة القلوب”.
كما ظهر خطيبها مجد وهو يضع تاجاً من الورود على رأس خطيبته نادين، ويراقصها بفرح.
ونشرت نادين أيضاً مقطع فيديو من كواليس الإحتفال بعيد ميلادها، وعلّقت: “بهيدي السنة ومن بعد سنين مرقوا قررت احتفل بعيد ميلادي من بعد كل شي صار لحتى قول للكل: قد ما يكون الوجع والظلم كبير خلو كل شي بيفرحكن مرافقكن. عيشو كل يوم بيومو ما تنامو انتو وزعلانين. ببلدنا ما فيكن تعرفوا اذا رح نضل طيبين او لاء. بدي اشكر كل يللي عيدوني ع محبتن الصادقة وبدي ابعت قلوب حب كتيرة للكل”.
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