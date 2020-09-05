تراند الفن: شقيقة مايكل جاكسون تؤكد شذوذه الجنسي

فنون - كتب امير التهامي في السبت 5 سبتمبر 2020 02:10 مساءً - ‏28 دقيقة مضت أخبار المشاهير 19 زيارة

أكدت شقيقة النجم العالمي الراحل مايكل جاكسون، والبالغة من العمر 64 عاماً لاتويا جاكسون، أن شقيقها الأكبر مايكل كان شاذاً جنسياً.

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وقالت لاتويا في مقابلة تم تسجيلها عام 1993،:”لم أعد أستطيع أن أبقى صامتة عن جرائم مايكل ضد الأطفال الأبرياء الصغار، أحب شقيقي ولكن صمتي يجعلني متعاونة معه في جرائمه، وهذا خط كبير”.

وكشفت لاتويا عن الشيكات بمبالغ مالية كبيرة، كانت تُقدم للأطفال الصغار، كما كشفت عن تعرضها للإبعاد من العائلة من قبل والدها، كونها كانت تشهر بشقيقها مايكل.