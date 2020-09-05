تراند الفن: فنانة مصرية شهيرة تعلن وصيتها على الهواء: جنازتي تطلع من المسرح

فنون - كتب امير التهامي في السبت 5 سبتمبر 2020 02:10 مساءً - ‏23 دقيقة مضت أخبار المشاهير 24 زيارة

كشفت الفنانة المصرية سلوى محمد علي، عن وصيتها مباشرة على الهواء، وذلك خلال تقديمها برنامج ” 3 ستات” مع زميلتيها سالي حماد وإيمان يوسف والذي يعرض على محطة البلد التلفزيوينة .

وقالت الفنانة خلال الحلقة انها أوصت عند موتها بأن يخرج جثمانها من المسرح القومي لان هذا الامر هو حلم وامنية كل ممثل مسرحي وهي ارادت التأكيد على ذلك مباشرة على الهواء وقالت بالتفاصيل :” أمنية ممثلي المسرح، الموت على خشبته، كان فيه تقليد زمان، إن لما ممثل المسرح بيموت؛ بتطلع جنازته من المسرح القومي”.