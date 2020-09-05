انت الان تتابع تفاصيل خبر ضعي الملح في الغسالة..8 خطوات لتنظيف الملابس وجعلها جديدة بألوان زاهية والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - تعاني بعض السيدات من تلف الملابس أثناء تنظيف الملابس، وذلك نتيجة ارتكابهم عدة أخطاء، ولتجنب هذا التلف يجب اتباع بعض النصائح وفق ما ذكره موقع “برايت سايد” الأمريكي وأول هذه الخطوات هي غسل الملابس الرقيقة في وعاء، حتى لا تتلف ويتم تنظيفها يدوياً باستخدام الماء والمنظف.

أفضل خطوات تنظيف الملابس

وأكد الموقع على ضرورة ربط وإغلاق السحابات الموجودة بحمالات الصدر، كما يجب غسلها باستخدام كيس وسادة إذا لم يكن لديك كيس شبكي، وذلك لحمايتها من التلف والتمزق أثناء تنظيف الملابس، كما يجب فك أزرار القمصان قبل عملية الغسيل، وذلك لأن غسلها والأزرار مغلقة يؤدي إلى تلف العراوي وتصبح الأزرار فضفاضة.

ويمكن استخدام زيت شجرة الشاي أثناء تنظيف الملابس، وذلك لإزالة أي روائح متعفنه ناتجة عن الظروف الرطبة، وأوضح الموقع ضرورة استخدام كرات تجفيف الصوف، حيث يعد هذا المنتج صديق للبيئة، لذا فإنه عند استخدام هذا المنتج يتم تقليل تجفيف الملابس للنصف.

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يمكن إضافة ملعقة كبيرة من الملح إلي غسالتك، وذلك للحفاظ على ألوان الملابس، ويتم تنظيف قبعاتك من خلال ملء حاوية مزودة بغطاء بالماء الدافئ وبعض المنظفات الأخري، ثم قومي بوضع القبعات وأغلقي الوعاء بإحكام، وهزي الحاوية لعدة دقائق، ثم اشطفي القبعة بالماء النظيف واتركيها تجف .