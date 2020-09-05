انت الان تتابع تفاصيل خبر بمكونين فقط.. ماسك لتوحيد لون البشرة وتفتيحها في ثلاثة أيام فقط والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - تعاني الكثير من الفتيات من عدم توحيد لون البشرة والتي يرجع أسبابها إلى أشعة الشمس الضارة، لذا فسنوضح في هذا المقال كيفية توحيد البشرة بدلاً من استخدام المواد الكيميائية، حيث تلجأ أغلب الفتيات إلى شراء العديد من أدورات التجميل والكريمات باهظة الثمن للحصول على بشرة موحدة اللون، بالإضافة إلى تفتيحها.

ماسك النشا لتوحيد لون البشرة وتفتيحها

قامت الدكتورة “آية صقر” عبر الصفحة الرسمية لها على موقع التواصل الإجتماعي بتقديم أحد الوصفات الطبيعية التي تقوم بتفتيح البشرة وتوحيد لونها في وقت قصير والتي مكوناتها بسيطة ومتوافرة في جميع المنازل، وهذه الوصفة هي ماسك النشا .

ومكونات هذه الوصفة هي ملعقة نشا، وملعقة من أي نوع كريم مرطب مناسب لنوع بشرتك مثل جونسن أو نيفيا أو دوف أو أي نوع آخر من الكريمات، ويتم تحضير هذه الوصفة عن طريق خلط المكونات جيداً ثم توضع على البشرة لمدة نصف ساعة تقريباً.

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وأكدت الدكتورة “آية صقر” عبر صفحتها على ضرورة مسح البشرة بقطنة مبللة بماء الورد بعد استخدام هذا الماسك لترطيب البشرة، وتكرر هذه الوصفة مرة يومياً لمدة ثلاثة أيام، وتكرر هذه الخلطة كل شهر 3 أيام في الأسبوع.