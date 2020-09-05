تراند الفن: قبل الوفاة .. صورة حسن مصطفى مع زوجته ميمي جمال في العمرة تشعل مواقع التواصل

فنون - كتب امير التهامي في السبت 5 سبتمبر 2020 08:13 مساءً - 11 دقيقة مضت أخبار المشاهير 15 زيارة
اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي بصورة للفنان الراحل حسن مصطفى مع زوجته الفنانة ميمي جمال في آخر عمرة قبل وفاته.
ونشر حساب الومن الجميل على إنستجرام صورة للفنان الراحل مع زوجته، وعلق عليها قائلا :” الفنان الراحل حسن مصطفى مع زوجته الفنانة ميمي جمال في أخر عمرة له قبل وفاته”.
وحظيت الصورة بتفاعل كبير بين محبي الفنانين، حيث وجهوا لهم الدعوات بالقول :” الله يرحمه ويتغمد روحه الجنة ويرحم جميع المسلمين وكان فعلا فنان من الفنانين الكبار وطيبة قلبه ولا مرة سمعنا بأنه عنده مشكلة مع أحد وبالعكس الكل كان يحبه حتى نحن الخليجين ترك بصمة طيبة ومات وهو طاهر نظيف”.
وعلق آخر :” الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته هو وجميع موتى المسلمين”.
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