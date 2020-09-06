تراند الفن: كيم كارداشيان تقضى ليلة مع أمير سعودي مقابل مليون دولار

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فنون - كتب امير التهامي في الأحد 6 سبتمبر 2020 04:09 مساءً - 49 دقيقة مضت أخبار المشاهير 33 زيارة
أورد موقع ديلي ميل خبراً أن نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان تزور السعودية الشهر المقبل .
وبحسب التقارير فقد تم دفع مليون دولار لكيم من أجل قضاء ليلة مع أحد أفراد العائلة المالكة .
وتاتي هذه الأخبار بعد قيام أمير سعودي بكتابة تعليق على صفحة كيم على أحد مواقع التواصل الإجتماعي هو :”أنا سعودي وسأدفع لك مليون دولار في الليلة”.
وأفادت تقارير موقع MediaTakeOut أن كيم وافقت على العرض .(ترجمة الفن)
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