تراند الفن: بعد دانا جبر تسريب فيديو فاضح للفنانة كندا حنا

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 6 سبتمبر 2020 08:13 مساءً - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي أنباء تفيد بأن إنجي خوري المشهورة على موقع إنستغرام بفيديوهاتها قد تعرضت لعملية اختراق إلكتروني وتم تسريب فيديو فاضح لها كما حصل مع الممثلة السورية دانا جبر قبل أيام.

وقالت مصادر إعلامية إن الفيديو المسرب تضمن إيحاءات جنسية وكلمات نابية لكن خوري معروفة بهذه الفيديوهات خاصة أنها تحاول جذب الانتباه والمتابعين عبر بث إشاعات تفيد باختطافها بين الحين والآخر.

وكانت السلطات اللبنانية قد قامت بترحيل خوري إلى الإمارات ثم قامت السلطات الإماراتية بترحيلها بتهمة الدعوة إلى الفسق والفجور.

وأطلق مخترق حساب الفنانة دانا جبر عبر صفحته الوهمية في برنامج انستغرام تهديدات لمجموعة من الممثلات السوريات بنشر صور فاضحة لهن كما فعل مع دانا جبر قبل أيام.

وأكد في منشوره أنه يملك ويؤكد امتلاكه صور وفيديوهات فاضحة لكل من نسرين طافش وكندا حنا وهيا مرعشلي وإنجي خوري وسيقوم بنشر الصور قريباً!