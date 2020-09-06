تراند الفن: القحطاني عارية بفستان فاضح على تطبيق “سناب شات”

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 6 سبتمبر 2020 08:13 مساءً - أثارت الناشطة السعودية هند القحطاني الجدل من جديد، بعد ظهورها بمقطع فيديو جديد وهي كاشفة عن صدرها خلال ردودها على بعض المتابعين لها في حسابها على تطبيق “سناب شات”.

وارتدت هند القحطاني فستانًا فتح النار عليها كونه عاري الكتفين وأبرز منطقة الصدر، ما جعل العديد من المتابعين ينتقدونها، حيث تحول دفاعها عن نفسها أمام المتابعة التي اتهمتها بأنها تحاول جذب أنظار أحد الرجال نحوها كي يشتري لها فيلا، لهجوم ضدها.

وقالت لها المتابعة التي تُدعى “نورا”، في رسالة لها: “تلميحاتك لخروف دفيع جاد يا لطرارة”، في إشارة منها إلى أنها تريد استقطاب رجل يتحمل عنها تكاليف شراء الفيلا، ذات المساحة الأوسع، ما جعل هند القحطاني تصفها بأنها “قليلة الحياء”.

واتهمت هند القحطاني، المتابعة بأنها تسير أمور حياتها وفق الاعتماد على من أسمته بـ”الـ…” الجادين، وفق حديثها، مضيفة أن من تسميه “..” يكون هناك مقابل، بينما دخل ابنها “معاذ” على الخط قائلًا للمتابعة “نورا”: “بيدفعونلك يا آنسة”، مبديًا انفعاله عليها دفاعًا عن والدته هند القحطاني.

وردًت أيضًا على متابع يُدعى “عمر” قال لها: “أنا أشتري لك بيت كبير مرا”، بينما فقالت: “ماني في حراكم ولا عمري أخدت من ابن أم ريال.. خير وين إحنا عايشين”، وتدخل ابنها أيضًا قائلًا له: “تعالى يا عمر أشتريلك سيارة”.

Advertisements

وأكدت هند القحطاني أنها تقوم بكل ما تريده من احتياجات من شؤون مادية وغيرها بدون الحاجة إلى رجل، لافتة إلى أنها لو كانت في احتياج لرجل لتزوجت، متابعة: “انتوا ما تدورن إيش اللي يدور خلف الكواليس تفكرون إن مافي رجال معجبين فيني أو ما يريدون يرتبطون فيني”.

وأردفت الناشطة السعودية: “لو إني أنا من النوع اللامسؤول واللي أبحث عن رجل يصرف عليّ كان تزوجت أو على الأقل ارتبطت لكن أنا قائمة بأمور نفسي وأولادي وبيتي بدون مساعدة أي رجل ولا أحتاج أي أي رجل.. كلامي هذا ما يعني إني ماراح ارتبط لا طبعًا”.

وبيّنت: “إذا لقيت الرجل المحب الطيب اللي يحطني على راسه من فوق أكيد راح أرتبط فيه ومستحيل يكون غرضي مادي.. الحمد لله من ناحية المادة ما أحتاج أحد.. تعرفون كثيرين في أمريكا يتابعوني سعوديين وخليجيين وعرب وأغلبهم يصرون أشرب معهم فنجان قهوة ولكن لا ألبي إلا دعوة من بين كل 400 دعوة ويصرون عليّ إذا حشروني بالزاوية”.

وأثار المقطع العديد من المتابعين، وبدأوا في شن هجوم على ابنها معاذ الذي تدخل للدفاع عن والدته، وبذات الوقت تركها تظهر بهذا المظهر الذي كشف عن صدرها بذلك الفستان المكشوف وفق قولهم.