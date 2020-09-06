Flying-V | طائرة المستقبل تحلق بنجاح .. الركاب والبضائع داخل الجناحين

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محمد سياف - ابو ظبي - ثورة في عالم الطيران تم بنجاح إقلاع أول رحلة لطائرة المستقبل نفذتها طائرة Flying-V وهى طائرة مستقبليه بشكل فريد، حيث اجري باحثون بجامعة دلفت الهولندية للتكنولوجيا أول إقلاع لطائرة المستقبل، والتي ستحمل الركاب والبضائع والوقود وكل ذلك بالجناحين، والهدف من التصميم توفير الوقود.
فتصميم طائرة Flying-V يهدف إلى توفير استهلاك الوقود بنسبة 20% مقارنة بطائرات الحالية، حيث تم تصميمها بشكل انسيابي للجناحين ليشكلان أساس الطائرة، ليشملا قسم الشحن وخزانات الوقود ومقصورة الركاب.
وقد صمم الباحثين طائرة تجريبية بوزن 22.5 كغم و بطول 3 أمتار، وذلك لاختبار عملية الإقلاع بالطائرة، والتي تمت بقاعدة جوية بألمانيا بسرعة 80 كيلومترا في الساعة، وذلك من خلال التحكم عن بعد، وقد اختبرها فريق من الباحثين والمهندسين وفريق من شركة ايرباص لاختبار عمليات الإقلاع والمناورات والهبوط، بهدف استخدام البيانات التي تم جمعها لتحسين الرحلات الجوية المستقبلية.
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وعلى الرغم من نجاح عملية الإقلاع والهبوط بالطائرة، إلا أنه مازال هناك المزيد من العمل لتحسين الطائرة قبل إقلاعها بالركاب، حيث يأمل الباحثون في إمكانية تزويد الطائرة بنظام الدفع المستدام من خلال الهيدروجين السائل بدل من الكيروسين و ذلك لأن تصميم الطائرة يسمح بذلك.
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