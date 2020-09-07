تراند الفن: مفاجأة مدوية بشأن اعتزال عبلة كامل “لأسباب شرعية ودينية” .. وطليقها يكشف السر

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 7 سبتمبر 2020 10:10 صباحاً - عادت حالة الجدل لتتجدد حول اعتزال الفنانة المصرية عبلة كامل والتفرغ للدعوة إلى الله.

استنكر الفنان أحمد كمال – طليق الفنانة عبلة كامل وأبو ابنتيها – ما تردد عن اعتزالها الفن لأسباب دينية.

وقال “كمال” في مداخلة مع برنامج “التاسعة”: هناك أخبار تتردد على لسان فتاة تدعى “نور” وتقول إنها نجلة الفنانة عبلة كامل .. أولا الفنانة عبلة كامل ليست لديها ابنة اسمها نور.

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وأضاف: ثانيا أبناء الفنانة عبلة كامل لا يتحدثون عن أعمال أمهم تماما وليس لديهم حسابات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

واستدرك: الحديث عن اعتزال عبلة كامل لأسباب دينية غير صحيح .. نعم هي ارتدت الحجاب قبل 20 سنة لكنها لم تعتزل وقد أصبح الحجاب جزءًا من ملابسها.

واستكمل: عبلة كامل تقدمت ببلاغ للجهات الأمنية ضد منتحلي صفتها ، وهي لا تملك هاتفا حديثا ولا تدخل على مواقع التواصل الاجتماعي .