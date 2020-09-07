تراند الفن: نرجس العوامي مذيعة “mbc” لإعلامى : “هات أختك أخوي يتسلى بها واحنا بعدهم”

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 7 سبتمبر 2020 10:10 صباحاً - ‏27 دقيقة مضت أخبار المشاهير 20 زيارة

حالة من الصدمة انتابت رواد مواقع التواصل الاجتماعي، عقب نشر الإعلامية السعودية نرجس العوامي، محادثة خاصة بينها وبين إعلامي آخر، يطالبها فيها بالخروج معًا في موعد.

وفاجأت “العوامي” متابعيها بنشر نص المحادثة التي دارت بينهما، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتكاعي “تويتر”، والتي جاء فيها قول الإعلامي : “عادي أقابلك.. نشرب كوفي.. ونسولف.. حاب أتعرف عليك”، وجاء رد مذيعة “إم بي سي” بالقول :” ما يخالف بس ممكن تجيب أختك عشان أخوي لايمل واحنا بالكوفي.. هو يتسلى واحنا بعد”.

وعاد الإعلامي التي رفضت الكشف عن هويته، وراسلها بالقول: “أنا طلبت باحترام.. وش قلة الحيا ذي.. أنتي إعلامية وأنا إعلامي.. وحبيت أتعرف عليك.. كلامك خطأ وعيب”.

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فردت عليه “العوامي” قائلة: “ليش وش قلت؟”، ثم علقت على مجمل المحادثة بقولها: “هل ترضاها لأختك؟”.

ونال رد المذيعة إعجاب متابعيها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، مطالبين إياها بالكشف عن هوية هذا الإعلامي لكنها رفضت ذلك.

