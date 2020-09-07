تراند الفن: وفاة فنانة مصرية شهيرة تاركة رسالة حزينة

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 7 سبتمبر 2020 11:10 صباحاً - أعلنت وسائل إعلام مصرية، عن وفاة الفنانة القديرة عايدة كامل، صباح اليوم الإثنين، عن 89 عاما في أحد مستشفيات القاهرة بعد معاناتها من مشاكل صحية في المعدة والقولون.

وكانت الفنانةعايدة كامل، أكدت مؤخرا أنها تمر بظروف صحية صعبة تعرضت لها بدون أى مقدمات، طالبة ممن يحمل لها ذرة من الحب الدعاء لها.

وكتبت الفنانة المصرية، عبر حسابها على فيس بوك: “يا رب ليس لى إلا أنت سبحانك.. رجاء لكل من يحمل لى ذرة من الحب أن يدعوا لى، أمر بظروف صحية صعبة فجأة وبدون أى مقدمات”.

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كانت الفنانة الراحلة قضت ما يقرب من 3 أسابيع بالمستشفى إثر تدهور حالتها الصحية وطالبت الجمهور بالدعاء لها.

ولدت الفنانة عايدة كامل عام 1931 وتزوجت من الفنان الراحل محمود عزمي ونجلها الدكتور هشام عزمي أمين عام المجلس الأعلى للثقافة ولم يتم تحديد موعد أو مكان تشييع الجثمان حتى الآن.

وقدمت عايدة كامل العديد من المسلسلات التلفزيونية والإذاعية منها «عيلة مرزوق»على البرنامج العام.