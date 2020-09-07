تراند الفن: بعد «البكيني».. محامية كويتية تكشف سببًا غريبًا وراء عدم زواجها

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 7 سبتمبر 2020 11:10 صباحاً - عادت المحامية الكويتية دلال المسلم، إلى إثارة الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت، بعد حديثها من قبل عن السماح للكويتيات بارتداء البكيني على البحر مثلما يرتدي الرجال شورت.

وخلال حوار إعلامي مع موقع «القبس» الكويتي ، قالت المحامية الكويتية: “الرجل العازب، المجتمع ما يحط عليه اللوم، خلاص عازب ما يبي يتزوج، كيفه حر الله يرزق بنت الحلال، أما البنية توصل 25 سنة ما تزوجت، هذه بكل مناسبة تنسأل، ليش ما تزوجتي للآن”.

وأضافت: “البرمجة للمرأة أنها بدون زواج كائن ناقص، كان لازم تنتهي، أنا امرأة غير متزوجة وأنا اخترت إني لا أتزوج، وهذا اختيار”.

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وتابعت: “كل منظومة الزواج ما تنفعني، لأني عندي قدر من المسؤولية وقدر من احترامي لذاتي واحترامي للمجتمع أنني ما دخلت علاقة أسرية وأنجبت أبناء ظلمتهم معي”.

وأثارت “دلال” في وقت سابق موجة جدل واسعة في يوليو الماضي، عبر مطالبتها بالسماح للكويتيات بارتداء “البكيني” على الشواطئ كما الرجال.

وشددت على ضرورة أن تلزم المؤسسات الحكومية الكويتية الرجال بعدم ارتداء “الشورت” احتراما للذوق العام، مؤكدة على أنه من التناقض أن يظهر الرجل بالمايوه على البحر وتراه النساء.