تراند الفن: موجة سخرية من هيا الشعيبي بعد ظهورها بملابس البحر

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 7 سبتمبر 2020 12:10 مساءً - ‏29 دقيقة مضت أخبار المشاهير 31 زيارة

تعرضت الفنانة الكويتية هيا الشعيبي، إلى موجة سخرية بعد نشرها صوراً تظهرها بلباس بحر مؤلف من “تيشرت” باللون الكحلي، وقد ربطت فوقه شالاً ملوناً، كما ارتدت قبعة بحر باللونين الفوشيا والبرتقالي. فتداول رواد مواقع التواصل الصور وجاءت أغلب التعليقات سلبية.

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ومن بين مئات التعليقات على الصورة التي نشرتها إحدى الصفحات المتخصصة بملاحقة المشاهير عبر مواقع التواصل تعليق لإحدى الفتيات شبهت فيه هيا الشعيبي بالسيدة العجوز الغامضة في سلسلة الرسوم المتحركة الشهيرة توم وجيري والتي تعرف بـ “مامي تو شوز”.

وقالت :”هذه المرأة التي تلحق توم وجيري عندما يقدمان على فعل مصيبة”، وهو ما أثار إعجاب متداولي الصورة، مؤكدين أنه أقرب تشبيه لها، ومن التعليقات “قصدك ههههه هذي الخدامه السمراء الي بتوم جيري”. “سبحانه الله اول ما شفتها كلت كانها الي تطلع في توم وجيري”.

