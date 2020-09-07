تراند الفن: الفنانة السعودیة وعد فى وصلة رقص فاضحة والجمھور یصرخ من جنونھا

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 7 سبتمبر 2020 12:10 مساءً - حدثت الفنانة السعودیة وعد ضجة كبیرة على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب فیدیو نشرتھ مؤخراً على حسابھا على تطبیق الصور والفیدیوھات ”إنستغرام“ وظھرت فیھ وھي تغني وتتراقص.
ولفتت الأنظار بملابسھا حیث ارتدت كنزة ضیقة كاشفة لأحد الكتفین مع سروال ضیق باللون الأسود. واثار ھذا انتقادات الكثیر من المتابعین وخصوصاً عبر
الحسابات التي أعادت نشر المقطع على التطبیق.
ورأى العدید من ھؤلاء أنھا تخطت الحدود بطریقة رقصھا وبجرأة ملابسھا لافتین إلى أن ھذا لا یناسب عمرھا.
ومما جاء في التعلیقات: ”بالعمر ھذا وجذي لبس ورقص؟“ و“ سفیرة وعد ولا رقاصة؟“ و“استخفت وعد على كبر“ و“وشبھا ھذي قامت تترقص؟“.
ویشار إلى أن الفنانة السعودیة أثارت الجدل في وقت سابق بسبب ظھورھا في مقطع مصور بإطلالة اعتبرھا المتابعون جریئة جداً.
وظھرت فیھ وھي تجلس على متن مركب وتتراقص على أنغام إحدى الأغنیات برفقة صدیقة لھا خلال قیامھما برحلة بحریة. ورأى الكثیرون أن الفستان الذي ارتدتھ كاشف ویتخطى الحدود.
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