تراند الفن: تركي آل الشيخ يثير قلق متابعيه بتغريدة غامضة ويلجأ لله: يارب

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 7 سبتمبر 2020 02:10 مساءً - 52 دقيقة مضت أخبار المشاهير 88 زيارة
أثار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية، قلق متابعيه بسبب تغريدة غامضة عبر حسابه على موقع التغريدات القصيرة “تويتر”، تحدث فيها عن الصحة والسعادة وأن المال لا يأتي بهما.
وكتب “آل الشيخ” :”ليت الصحة والسعادة سلعة تنباع… لشري بدمي غالي ثمنها”، في إشارة منه لقيمتهما الكبيرة وصعوبة الحصول عليهما في حال فقدانهما، وأتبعها بتغريدة أخرى قال خلالها : “يارب”.
وتفاعل عدد كبير من متابعيه مع التغريدة، داعين له بالشفاء العاجل، حيث كان سافر عدة مرات إلى نيويورك الأمريكية، في رحلة علاج طويلة خلال السنتين الأخيرتين، خضع خلالها لعمليات جراحية متعددة.
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