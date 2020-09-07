تراند الفن: علاء مبارك: لحد كده واستوب أظن مفهومة .. ماذا يقصد ؟

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فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 7 سبتمبر 2020 03:11 مساءً - أعرب علاء مبارك نجل الرئيس الراحل حسني مبارك عن أسفه من نشر صورة له غير صحيحة عن كأس الأمم الأفريقية.
وكتب علاء مبارك على حسابه في تويتر :” صورة لى مع كأس أمم أفريقيا “انجولا” أثناء تكريم المنتخب و المصيبة مكتوب يناير ٢٠١١.. قلت لا بقى لحد هنا واستوب.. لازم أوضح البطولة كانت يناير ٢٠١٠ و التكريم كان فى أوائل فبراير ٢٠١٠ مش ناقصة أظن مفهومة.. ما صدقت خلصنا من البورصة ألاقى نفسى داخل على قضية “اختفاء كأس الأمم”.
وأضاف نجل مبارك :” محتاجين شوية صبر لأن الحقيقة فى مجهود كبير بيبذل فى ظل الظروف والتحديات الصعبة المحيطة ولازم تحت أى ظرف نقف جميعاً مع البلد ومع القيادة لو فعلاً بنحب مصر”.
ووجه أحد متابعيه سؤالا له قائلا :” المهم عاوزين ردك علي حسن مصطفي .. لان الموضوع لا يخصك ولكن يخصك والدك الله يرحمه”.
ورد عليه نجل مبار ك بالقول :” انا سمعت كلام د. حسن مصطفى وله كل الاحترام ومبروك أولاً لمصر ولنا جميعاً تنظيم هذه البطولة عشان نثبت للعالم إن مصر بخير وأمان ان شاء الله ، كلام د. حسن من باب الدعابة بس يمكن مش وقتها ولا مكانها لأن وسائل الإعلام العالمية متواجدة وضيوف أجانب وربما ما يفهموش إنها دعابة” .
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