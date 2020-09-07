تراند الفن: قبل 16 عاما.. شاهد فيديو يكشف هذه المفاجأة عن نادين نسيب نجيم

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فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 7 سبتمبر 2020 08:14 مساءً - 52 دقيقة مضت أخبار المشاهير 46 زيارة
انتشر مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي أعاده رواد مواقع التواصل، والذي يكشف عن المهنة التي كانت تحبها الفنانة نادين نسيب نجيم، قبل اتجاهها للفن.
وسجل الفيديو خلال مشاركة الممثلة نادين نسيب نجيم في حفل انتخاب ملكة جمال لبنان في عام 2004.
وظهرت نادين في المقطع المسجل، في تقرير أعد على هامش الحفل وأشارت فيه إلى أنها تبلغ الـ20 من عمرها وأنها تطمح إلى الحصول على اللقب وأنها ستهتم في حال حصلت عليه بقضايا تهم البيئة.
ونوهت أنها إذا لم تتمكن من الفوز، ستتفرغ للعمل الصحفي، وأن الصحافة هي المهنة التي تحبها وأنها تتابع دراستها.
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