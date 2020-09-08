تراند الفن: خطيبة «خاشقجي» تفجر مفاجأة لأول مرة: لم يكن خطيبي وهذه هي حقيقة العلاقة بيننا

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 8 سبتمبر 2020 10:14 صباحاً - فجرت الكاتبة التركية خديجة جنكيز، مفاجأة عن علاقتها بالصحفي السعودي الراحل جمال خاشقجي، والتي عرفت في الإعلام بـ«خطيبة خاشقجي».

وأكدت خديجة (38 عاما) لأول مرة أنها وجمال خاشقجي (59 عاما) لم يكونا خطيبين بل تزوجا شرعا قبل حادث مقتله بشهر تقريباً.

وقالت خديجة في مقابلة لها مع صحيفة “لوموند” الفرنسية ، إن هذا الزواج الشرعي تم في يوم 16 سبتمبر 2018، بحضور عائلتها، وأنها لم تتحدث عن ذلك من قبل حسب زعمها .

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ونقلت الصحيفة عن إحدى قريبات خديجة أن خديجة في البداية قبلت بتسمية الخطيبة لأنهما لم يتمكنا من تسجيل زواجهما مدنيا، وهي تعتقد اليوم أن الوقت قد حان للتصالح مع كونها ليست خطيبة خاشقجي بل زوجته، خاصة أنه سلم المهر، وقدم نفسه للوالدين وبقية الأسرة، كما وافق والد الفتاة على ذلك.

وأضافت الصحيفة نقلا عن القريبة: “كل ما تبقى هو الزواج المدني بحسب زعمها .

وكانت النيابة العامة السعودية قد أعلنت أمس الإثنين ، عن صدور أحكام نهائية بحق 8 متهمين بقتل الصحفي جمال خاشقجي ، وبلغت مجموع الأحكام 124 عاماً .