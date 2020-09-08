تراند الفن: حمو بيكا يعلن إلغاء حفل زفافه بعد وصوله تهديدات من هذا المسؤول

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 8 سبتمبر 2020 01:16 مساءً - ‏ساعة واحدة مضت أخبار المشاهير 42 زيارة

قرر مطرب المهرجانات الشعبية المصري حمو بيكا، إلغاء حفل زفافه الذي كان مقررًا له غد الأربعاء، الـ9 من الشهر الجاري، بعد رفض حي العجمي إقامة الحفل وتهديد رئيس الحي بإلغاءه بالقوة حال إقامته، من قبل السلطات نتيجة إجراءات إنتشار فيروس كورونا.

وظهر حمو بيكا في مقطع فيديو نشره عبر صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، وقال:””أعتذر لكل الناس عن إلغاء حفلة فرحي، سمعنا إن رئاسة حي العجمي أكدت أنها هتلغي الحفل بالقوة لو اتعمل، والموضوع مش مستاهل كل دا، لأننا بنحترم القانون والإجراءات الاحترازية من الحكومة ضد فيروس كورونا”.

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وأضاف:”سامحوني مش بإيدي كان نفسي تفرحوا معايا بس لازم نحترم القانون والإجراءات الاحترازية، ونحترم قرار رئيس حي العجمي وجميع المسؤولين

وأكد أن سيقيم سهرة عائلية محدودة، تقتصر على العائلة والأصدقاء.