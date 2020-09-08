تراند الفن: مفاجأة .. مصطفى خاطر متورط في قضية النصب على هيفاء وهبى

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 8 سبتمبر 2020 01:16 مساءً - 4 دقائق مضت أخبار المشاهير 5 زيارة
فجرّ المحامي المصري ياسر قنطوش، الوكيل القانوني للفنانة هيفا وهبي، مفاجأة بكشفه تورط الممثل المصري مصطفى خاطر في قضية محمد وزيري، مدير أعمال هيفا السابق، والنصب عليها، من خلال تقدمه برفقة أحد الأشخاص يدعى محمد هلال، لشراء “فيلتين” كانت تملكهما هيفا في مصر، وقد تم الشراء عن طريق عقود صورية في شهر أبريل الماضي.
وقال قنطوش في تصريحات صحفية: “عملية البيع الصورية التي تمت بين وزيري وخاطر وهلال، تمت بفترة الريبة، كما أن النقود التي تم تحصيلها تعد جريمة تبديد وإختلاس وإستيلاء على أموال الغير، مؤكداً على أنه تقدم بإنذارات لشركة العقارات المسؤولة عن الفيلات، وبعض الشكاوى التي تطالب مصطفى خاطر بالتعويض لأن ثمن الفيلا 15 مليون جنيه مصري.
وسبق وجدد قاضي المعارضات بمحكمة 6 أكتوبر حبس وزيري 15 يوماً على ذمة التحقيقات، التي تجريها النيابة العامة في إتهامه بالنصب على هيفا.
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