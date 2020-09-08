تراند الفن: تصالح “حليمة بولند” و”نهى نبيل” بعد اتهامهما في قضية فاضحة بالكويت

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 8 سبتمبر 2020 02:17 مساءً - انتهى خلاف خلاف دام لسنوات بين الإعلامية حليمة بولند والفاشينيستا نهى نبيل، داخل النيابة خلال التحقيق معهما في قضية غسيل الأموال.

وشاركت حليمة متابعيها عبر تطبيق “سناب شات”ـ مقطع فيديو شكرت من خلاله نهى على باقة ورود أرسلتها الأخيرة لها. وكتبتت: “اختلفنا قبل فترة لكن جمعتنا الشدائد لنشدّ من أزر بعض ونحضن بعض وكل واحدة تقول للتانية الله يردك لعيالك سالمة.

وأضافت: “أنا أتألم في صمت وأعتذر من جميع من اتصلوا بي وارسلوا لي رسائل ليتطمنوا عليّ ألف شكر لاهتمامكم بس والله مش قادرة أرد على أحد بالوقت الحالي، لأن نفسيتي وايد تعبانة، شكرا لتفهمكم”.

من ناحيتها، قالت نهى في مقطع فيديو: “رب ضارة نافعة، ديما أقول يا رب الخيرة فيما يختاره ربي. أمس الأمور الخيرة اللي صارت معاي اني التقيت بأطراف كان بيني وبينها خلاق، التقينا مع بعض اتمنى أن عقبها تكون النفوس قد صفت لأني أنا خلاص تعبت من الطاقة السلبية والخلافات”.

وكانت النيابة أطلقت الاثنين، سراح حليمة (3000 دينار) ويعقوب بوشهري (20 ألف دينار) بعد توقيفهما للتحقيق معهما، وذلك بكفالة مالية.

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وفي وقت سابق، أعلنت حليمة بولند أنها تم إدراجها على بقائمة مشاهير غسيل الأموال بالكويت.

وقالت في مقطع متداول: “أولا أحب أشكر كل اللي سألوا عني في كل أنحاء الدول العربية.. ثانيا الحمد لله أننا في دولة مؤسسات ودستور وقانون وما في أحد فوق القانون لأننا كلنا سواسية ونحترم نزاهة القانون الكويتي”.

في الوقت الذي قامت فيه قوات الأمن بتفتيش مكاتب تابعة لنهى نبيل وأيضًا نجم وسائل التواصل الاجتماعي يعقوب بوشهري، في إطار استكمال التحقيق في قضايا تتعلق بتورط عدد من مشاهير الكويت في عمليات غسل الأموال.

وكانت النيابة العامة في الكويت أعلنت أوائل الشهر الجاري أنها تلقت بلاغات بشأن تضخم الحسابات البنكية لبعض مشاهير “السوشيال ميديا” من بينهم الفاشينيستا نهى نبيل، ولهذا قررت التحقيق معها بالإضافة لأسماء أخرى.

