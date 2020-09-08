تراند الفن: مفاجأة .. انضمام هذه الفنانة لبطولة «المؤسس عثمان»

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 8 سبتمبر 2020 02:17 مساءً - ‏59 دقيقة مضت أخبار المشاهير 49 زيارة

انضمت النجمة التركية سيراي كايا للموسم الثاني من مسلسل “المؤسس عثمان” من بطولة الممثل التركي بوراك أوزجيفيت، الا انه لم يعرف بعد دورها فيه، وذلك بعد تجسيدها شخصية “شيرين” في مسلسل “إمرأة”، وهو دورا رئيسيا فيه، والذي عرّف عليها الجمهور بشكل أكبر.

وكانت قد طرحت الشركة المنتجة لمسلسل “المؤسس عثمان” مؤخرا صورة الاعلان الدعائي للجزء الثاني له، وظهر فيه بطله الممثل التركي بوراك أوزجيفيت مرتديا بدلته العسكرية ويديه على سيفه، وذلك بعد تحقيق الجزء الأول نجاحا لافتا ونسب مشاهدة عالية.