تراند الفن: التهمة فاضحة .. الشرطة الكويتية تطلق سراح حليمة بولند بكفالة 3 آلاف دينار

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فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 8 سبتمبر 2020 02:17 مساءً - 53 دقيقة مضت أخبار المشاهير 33 زيارة
أطلقت الشرطة الكويتية، سراح الإعلامية الشهيرة حليمة بولند، وعدد آخر من مشاهير الفن والسوشيال ميديا، بعد تحقيقات النيابة العامة التي استمرت عدة أيام.
والمشاهير هم، يعقوب بوشهري (20 ألف دينار)، مريم رضا (20 آلف دينار)، دانا الطويرش (10 آلاف دينار)، حليمة بولند (3000 دينار)، فرح الهادي (2000 دينار)، جمال النجادة (20 ألف دينار)، نهى نبيل (10 آلاف دينار)، إبراهيم خليل زوج نهى نبيل (20 ألف دينار).
وبحسب جريدة “القبس” الكويتية إن اختلاف الكفالات المالية للمشاهير، تأتي بسبب اختلاف جسامة التهم المسندة إليهم، وقيمة الأموال المشبوهة التي دخلت أرصدتهم، حيث كلما ارتفعت المالية كانت التحريات أخطر فيها.
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