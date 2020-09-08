تراند الفن: محمد رمضان ينهار أمام الكاميرات ما السبب؟

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فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 8 سبتمبر 2020 08:29 مساءً - 24 دقيقة مضت أخبار المشاهير 20 زيارة
انهار الفنان المصري محمد رمضان من البكاء خلال المؤتمر المؤتمر الصحفي الذي أقيم اليوم، الثلاثاء، مع إحدى المؤسسات الداعمة لمصابي وضحايا حوادث الحروق.
ولم يستطع رمضان تمالك نفسه بسبب الحالات التي شاهدها، مؤكدا أنه مستعد لتنفيذ ما يطلبه منه جمهوره، ثم انهمر في البكاء، ليقوم الحاضرون بالتصفيق له.
كما التقط الفنان المصري الصور التذكارية مع عدد من جمهوره الذين تضرر بعضهم بسبب تعرضهم للحروق سابقا.
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