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عروض سبار السعودية الاسبوعية على السلع الغذائية المجمدة والطازجة

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دعاء محمود 0 تبليغ

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض سبار الاسبوعية على السلع الغذائية المجمدة والطازجة في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض سبار السعودية الاسبوعية تتضمن عروض على الفواكهة والخضروات واللحوم والمعلبات وغيرها من المستلزمات المنزلية، فسعر كيلو المانجو الباكستاني بعد الخصم 7.95 ريال، والخيار ب 3.95 ريال، وللدايت لوز أمريكي بدون تحميص ب 34.59 ريال للكيلو بدلا من 52.95 ريال، كيلو برتقال مستورد لتحضير العصير الطازج ب 5.95 ريال، والمندلينا ب 7.95 ريال، والأناناس ب 6.95 ريال، بدلا من 9.95 ريال، والكيو المانجو بسعر 19.95 ريال للكيلو بدلا من 25.95 ريال.

عروض سبار السعودية الاسبوعية على السلع الغذائية

عروض سبار اليوم
عروض سبار اليوم

عروض سبار السعودية الاسبوعية الطازجة

عروض سبار السعودية الطازجة على الخضروات والفواكهة من مزارع القصيم بالصندوق، سعر القصيم كوسة Boxوزن من 800 إلى 1000 جم هو 9.95 ريال، سعر صندوق طماطم القصيم ب 9.95 ريال، وصندوق من الخيار ب 7.95 ريال،  سعر الفاصوليا الخضراء ب 12.95 ريال، سعر الباميا ب 13.95 ريال، والباذنجان الأسود ب 9.95 ريال، سعر زهرة القصيم ب 8.95 ريال، سعر قرع أصفر ب 9.95 ريال، كل الأسعار السابقة سعر الكيلو، ولكنها تباع بالصندوق.

عروض سبار السعودية الاسبوعية على الأسماك

سعر كيلو سلمون من النرويج ب 43.95 ريال، بدلا من 65.95 ريال، سعر روبيان وسط ب 29.95 ريال، بدلا من 38.95 ريال، والجامبو ب 59.95 ريال، بدلا من  86.95 ريال، سعر كيلو يمك بقرور ب 17.95 ريال، بدلا من 22.95 ريال، والبياض حجم وسط ب 21.95 ريال.

عروض سبار على الأسماك
عروض سبار على الأسماك
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