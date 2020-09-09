انت الان تتابع تفاصيل خبر ليتخلص من ذبابة قام بتدمير المنزل بأكمله والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - رجل فرنسي في الثمانين من عمره، قام بتدمير منزله بسبب ذبابة قاطعته وهو يتناول طعام العشاء، فأراد القضاء عليها ولكنه دمر منزلة بأكمله، في حادثة غريبة، حيث يعتبر الذباب من أسوأ الأشياء التي تزعج الإنسان وهو يتناول طعامه، وخاصة إذا لا تكف عن الإزعاج والوقوف على الطعام، وهذا ما تعرض له هذا الرجل الفرنسي.

حيث عندما كان يتناول عشاءه في منزلة بدأت الذبابة في الطيران حوله ومضايقته والوقوف على طعامه، ليحاول أن يبعدها عن طعامه أكثر من مرة، ليزداد غضب الرجل وانفعاله ولم يستطع تحمل طنين هذه الذبابة، ليلاحقها بالمضرب الكهربائي الخاص باصطياد الذباب، لتحدث الكارثة، حيث انه بدل أن يصطاد الذبابة قام بتدمير المنزل ليصبح غير صالح للسكن.

اقرأ أيضًا من الغرائب:-

ففي أثناء محاولاته لاصطياد الذبابة قام وعن طريق الخطأ بضرب أسطوانة غاز بالمنزل، ليحدث انفجار في مطبخ المنزل وينهار السقف، ليصبح المنزل مدمراً تماماً، ونجا الرجل بأعجوبة، وعلى الرغم مما أحدثه الرجل من دمار كامل للمنزل إلا أنه لم يعرف ماذا حدث للذبابة.