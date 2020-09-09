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انت الان تتابع تفاصيل خبر منها حب الشباب والتجاعيد..4أنواع من ماسكات الخميرة لعلاج مشكلات البشرة والان نترككم مع بالتفاصيل
محمد سياف - ابو ظبي - تعاني الكثير من الفتيات من ظهور الكثير من مشكلات في البشرة خاصة أصحاب البشرة الدهنية، لذا سنعرض أشهر وأفضل ماسكات الخميرة للتخلص من حب الشباب، حيث تعتبر الوصفات الطبيعية من أهم الطرق الآمنة لعلاج مشكلات البشرة واستعادة نضارتها.
أهم ماسكات الخميرة لعلاج مشكلات البشرة
وتعد ماسكات الخميرة للتخلص من حب الشباب من افضل الطرق للحفاظ على البشرة وعلاج الكثير من مشكلاتها، بالإضافة إلى قدرتها على معالجة مشكلات كلاً من البشرة الدهنية أو الجافة وأيضاً قدرتها على علاج تجاعيد البشرة.
وأهم ماسكات الخميرة هي استخدامها لترطيب الوجه، حيث يتم خلط ملعقة من الخميرة مع ملعقتين من الزبادي، ويتم خلطهم سوياً حتى يتجانسوا، ثم ضعي الخليط على البشرة واتركيه لمدة 20 دقيقة، أما ماسك علاج حب الشباب يتم عن طريق خلط كمية قليلة من الخميرة مع قطرات من الخل أو خل التفاح، ثم ضعيها على أماكن الحبوب المختلفة حتى تجف.
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وتستخدم الخميرة لعلاج تجاعيد الوجه عن طريق خلط ملعقة خميرة من زيت الزيتون وادهني به البشرة مرتين في الأسبوع، كما تستخدم في علاج آثار حب الشباب عن طريق خلط قطعة من الخميرة مع ملعقة من العسل الأبيض وقطرات ليمون وضعيها على البشرة.
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