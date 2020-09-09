منوعات عامة

عروض اليوم الوطني90 كارفور السعودية اليوم

0 نشر
دعاء محمود 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

Advertisements

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض اليوم الوطني90 كارفور اليوم في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض اليوم الوطني 90 كارفور السعودية اليوم ومجموعة ممتازة من العروض على كل مستلزمات الأسرة السعودية، لعشاق جبنة المراعي كاسات وزن 900 جم واحد+ واحد هدية ب 28.95 ريال، سعر عبوة من الحليب البودرة وزن 2500جم ب 47.95 ريال، بدلا من 77.95 ريال، كيس 10 كيلو من الأرز بنجابي المهيدب ب 79.95 ريال، بدلا من 97.50 ريال، بتوفير 17.55 ريال، ويوجد العديد من أنواع الأرز البسمتي وزن 5 كيلو من الوليمة والطائي ب 29.95 ريال، 5 كيلو من أرز النيل ب 22.95 ريال، كيلو من السميد الخشن أو الناعم ب 5.95 ريال، سعر 3 لتر من المنارة زيت ب 19.95 ريال، بدلا من 34.95 ريال.

عروض اليوم الوطني 90 كارفور السعودية اليوم

عبوة من كاتشب هاينز حجم 875 مل ب 14.95 ريال، بدلا من 27.95 ريال، حبة من زيتون شرائح اليسا ب 230جم ب 5.95 ريال، بدلا 9.75 ريال، القزي مكسرات متنوعة حجم 300 جم ب 9.95 ريال، بدلا من 19.95 ريال، سعر 3 حبات من تونة خفيفة وزن 165 جم ب 9.95 ريال، بدلا من 12.50 ريال، 3 حبات من الذرة الحلو وزن 340 جم ب 9.95 ريال، بدلا من 14.95 ريال.

عروض اليوم الوطني اليوم
عروض اليوم الوطني اليوم

عروض كارفور اليوم

سعر عبوة شاي أسود من ريد ليبل 100 كيس ب 6.95 ريالـ بدلا من 15.25 ريال، سعر نوتيلا شوكو سبريد وزن 312 جم ب 23.95 ريال، بدلا من 35.95 ريال، أحمد تي 100 كيس ب 12.95 ريال، قهوة عربية من كيف الشيوخ 3 حبات وزن 30 جم ب 9.95 ريال، بدلا من 5.80 ريال، ووزن 500 جم ب 12.95 ريال، قهوة كيف المسافر وزن 60 جم ب 17.95 ريال، بدلا من 26.95 ريال، سعر قهوة نسكافية جولد وزن 100 جم ب 17.95 ريال.

عروض اليوم الوطني كارفور
عروض اليوم الوطني كارفور
Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر عروض اليوم الوطني90 كارفور السعودية اليوم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

قد تقرأ أيضا