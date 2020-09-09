عروض اليوم الوطني90 كارفور السعودية اليوم

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عمر شويل - جدة عروض اليوم الوطني 90 كارفور السعودية اليوم ومجموعة ممتازة من العروض على كل مستلزمات الأسرة السعودية، لعشاق جبنة المراعي كاسات وزن 900 جم واحد+ واحد هدية ب 28.95 ريال، سعر عبوة من الحليب البودرة وزن 2500جم ب 47.95 ريال، بدلا من 77.95 ريال، كيس 10 كيلو من الأرز بنجابي المهيدب ب 79.95 ريال، بدلا من 97.50 ريال، بتوفير 17.55 ريال، ويوجد العديد من أنواع الأرز البسمتي وزن 5 كيلو من الوليمة والطائي ب 29.95 ريال، 5 كيلو من أرز النيل ب 22.95 ريال، كيلو من السميد الخشن أو الناعم ب 5.95 ريال، سعر 3 لتر من المنارة زيت ب 19.95 ريال، بدلا من 34.95 ريال.

عروض اليوم الوطني 90 كارفور السعودية اليوم

عبوة من كاتشب هاينز حجم 875 مل ب 14.95 ريال، بدلا من 27.95 ريال، حبة من زيتون شرائح اليسا ب 230جم ب 5.95 ريال، بدلا 9.75 ريال، القزي مكسرات متنوعة حجم 300 جم ب 9.95 ريال، بدلا من 19.95 ريال، سعر 3 حبات من تونة خفيفة وزن 165 جم ب 9.95 ريال، بدلا من 12.50 ريال، 3 حبات من الذرة الحلو وزن 340 جم ب 9.95 ريال، بدلا من 14.95 ريال.

عروض كارفور اليوم

سعر عبوة شاي أسود من ريد ليبل 100 كيس ب 6.95 ريالـ بدلا من 15.25 ريال، سعر نوتيلا شوكو سبريد وزن 312 جم ب 23.95 ريال، بدلا من 35.95 ريال، أحمد تي 100 كيس ب 12.95 ريال، قهوة عربية من كيف الشيوخ 3 حبات وزن 30 جم ب 9.95 ريال، بدلا من 5.80 ريال، ووزن 500 جم ب 12.95 ريال، قهوة كيف المسافر وزن 60 جم ب 17.95 ريال، بدلا من 26.95 ريال، سعر قهوة نسكافية جولد وزن 100 جم ب 17.95 ريال.