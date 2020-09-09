نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة سحرية في تنظيف عيون البوتجاز والتخلص من إنسدادها في دقائق قليلة في المقال التالي
عمر شويل - جدة إن الكثير من ربات المنازل يواجهون مشكلة كبيرة في تنظيف عيون البوتجاز أو انسداد عيون البوتوجاز وعدم القدرة على تنظيفه ولذلك نقدم لكم الطرق الصحيحة التي يجب الاعتماد عليها من أجل التخلص من تلك المشكلة بدون ترتب أي مشاكل أخرى عليها أو أن تؤدي إلى أي ضرر إلى البوتجاز كما يحدث في حالة عدم استخدام الطريقة الصحيحة في عملية التنظيف.
تنظيف عيون البوتجاز
يجب أولا أن نعلم م هي الأسباب التي تؤدي إلى إنسداد عين البوتجاز والتي يكون من أكثرها هو وجود قدر كبير من بقايا الطعام عليها ودخولها داخل العيون نفسها ولذلك فإنه يجب أن نقوم بتنظيف البوتوجاز والفرن أيضا من بقايا الطعام بعد الانتهاء من عملية الطهي حيث أن تركها يؤدي إلى انسداد العين بالإضافة إلى صعوبة تنظيفها لاحقا، ونعرض لكم أبرز الوصفات التي يمكن استخدامها في التنظيف وهي:
- الخل الأبيض: يتم استخدام الخل للحصول على نتيجة جيدة من التنظيف وذلك من خلال استخدام قطرات الخل الأبيض التي يتم وضعها على العين المسدودة ويتم تركها لفترة ثم بعد ذلك سوف يتم تبين أنها تعمل بكفاءة عالية.
- إبرة رفيعة: ويتم استخدام أيضا في التنظيف إبرة رفيعة أو سلك معدني ويتم إدخالها داخل الفتحات الصغيرة بالعين وتسليكها ولكن يجب أولا أن يتم تنظيف العين من أي بقايا طعام تكون متراكمة على العين.
- الخل والليمون: يتم استخدام تلك الوصفة من خلال وضع بعض الخل ومع عصير الليمون ونضيف إليهم القليل من الماء ثم باستخدام فرشاة قومى بوضع هذا الخليط على عيون البوتوجاز المسدودة وفتحات الغاز ليتم تسليكها.
- الكلور والملح: يتم استخدام الكلور ويضاف إليه الملح ثم نقوم بنقع عيون البوتاجاز بهم لمدة ربع ساعة ثم يتم تنظيفها من خلال استخدام أسفنجة أو السلك لتنظيف عيون البوتاجاز وإزالة أي شيئ عالق بهما.
- الماء المغلي: يمكن استخدام طريقة الماء المغلي لتنظيف عيون البوتاجاز من خلال نقع عيون البوتاجاز في الماء المغلي لمدة نصف ساعة ويتم تغيير الماء واستبداله بماء نظيف كل عشرة دقائق وسوف تظهر نتيجة النظافة على الفور.
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