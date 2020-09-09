- 1/2
- 2/2
فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 9 سبتمبر 2020 09:45 مساءً - 14 دقيقة مضت أخبار المشاهير 15 زيارة
فجرت عارضة الأزياء الشهيرة تريشا بايتاس، فضيحة مدوية عن النجم العالمي ويل سميث، وذلك بعد فترة على الجدل الكبير الذي أثارته زوجته جادا سميث، بكشفها عن خيانتها له.
وهاجمت عارضة الأزياء “سميث” وعائلته، زاعمةً أسراراً فاضحة عنهم.
وجاء كلام بايتاس هذا من خلال مقطع فيديو نشرته للدفاع عن اليوتيوبر شين داوسن الذي اتهم بالتحرش بـ ويلو سميث إبنة ويل سميث بعد انتشار مقطع فيديو له يقوم بحركات بذيئة أمام صورتها.
وقالت:”ماذا عن ابنتك حينما كانت عارية فوق السرير إلى جانب حبيبها بعمر ال13، جادا بينكت، حقًا؟!.. اقلقي على زوجك الخائن الذي أقام علاقة مع الراقصين خاصتي دون رغبة منهم، ما رأيك في الحديث عن ذلك”؟
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر تراند الفن: “موديل” تفجر فضيحة جنسية مدوية عن فنان شهير وابنته على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.