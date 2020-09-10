تراند الفن: نجمة “ذا فويس كيدز” بعد الجدل بسبب صورها : لا زلت عذراء

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 10 سبتمبر 2020 01:53 صباحاً - ‏35 دقيقة مضت أخبار المشاهير 22 زيارة

بعد حالة الجدل التي أحدثتها نجمة برنامج “ذا فويس كيدز”، المغربية نهيلة القلعي، بسبب التغيير الكبير في ملامحها، منذ أن ظهرت في البرنامج قبل 4 سنوات.

وبدت القلعي مختلفة كثيراً في شكلها، من خلال الصور والفيديوهات، التي تنشرها عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، حتى أن بعض المتابعين لم يصدقوا أنها هي المتسابقة نفسها في البرنامج، بعد أن كبُرت وأصبحت شابة جميلة.

وكان الاختلاف واضحاً في لون شعر القلعي الذي صبغته، إضافة إلى إطلالاتها الشبابية اللافتة والكاجوال، وتساءل متابعون إن كانت القلعي، التي أصبحت تبلغ من العمر 20 عاماً قد تزوجت، إلا أنها حسمت الأمر وأكدت أنها لا زالت عزباء، كما أرفقت تعليقها بتعبير ضاحك.