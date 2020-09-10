انت الان تتابع تفاصيل خبر مهرجان الخصومات | أحدث عروض رنين لهذا الأسبوع والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - تستمر رنين في تقديم أقوى العروض التي تحتاجها الأسرة، وفي ظل متابعة موقع مصر فايف لكل ما هو جديد في عالم العروض والخصومات، نقدم لكم أحدث تلك العروض فور صدورها أولاً بأول بالصور.

أحدث عروض رنين 10-11-12 سبتمبر

وفروع رنين منتشرة في مختلف المدن المصرية وتقدم الشركة من خلالها المنتجات التي تهم كل بيت كالمفروشات ولعب الأطفال والأدوات المنزلية والأجهزة الكهربائية والاكسسوارات والأدوات المدرسية والأحذية والشنط وغيرها.

عروض أجهزة الصيف

ويختص -أحدث عروض رنين ليومي الجمعة والسبت 11-12 سبتمبر- بالأجهزة الكهربائية “أجهزة الصيف” وهي متوفرة في جميع فروع رنين وتفاصيل العرض موضحة بالصور :

عروض الإكسسوارات والإلكترونيات:

وتتوفر تلك العروض من الخميس الى السبت 10-11-12 سبتمبر بجميع الفروع وتضم العديد من العروض والإكسسوارات المختلفة مثل السماعات المختلفة العادية والبلوتوث، دائرة اضاءة للموبايل للتصوير، جهاز لاسلكي لعرض الوسائط، بطاريات قلم، وهناك تشكيلة مختلفة من طقم سماعات صب 2 قطعة بلوتوث، راديو قابل للشحن، وصلات شحن وكابلات، شاحن، نظارات الواقع الإفتراضي، سمارت باند، ذراع للعبة بابجي، فلاشة 128 جيجا والمزيد.

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عروض الأدوات المنزلية:

ويتواجد في جميع فروع رنين من الخميس للسبت 10-11-12 سبتمبر ويضم طقم حلة، طقم جرانيت، طقم تيفلون، طقم كنك استانلس، حلة ضغط كليبسو، طقم اركوبال، طقم اماراتي، طقم بورسلين، طقم تقديم زجاج، طقم ميلامين، طقم أدوات مائدة، شنط سكاكين، طقم زجاج حراري، طقم مج شوربة، طقم خشاب، طقم توزيع والكثير من العروض الأخرى.

عروض الشنط والأحذية:

وضمت تشكيلة كبيرة من الموديلات ويستمر العرض من الخميس الى السبت 10-11-12 سبتمبر.

عروض الأجهزة الكهربائية:

شملت منتجات متنوعة بأسعار مميزة وخصومات كبيرة أيام 10-11-12 سبتمبر.

عروض الأدوات المدرسية:

بمناسبة اقتراب بدء العام الدراسي الجديد قدمت رنين مجموعة من العروض المختلفة للأدوات المدرسية وتبدأ من الخميس 10 وحتى السبت 12 سبتمبر.