فنون - كتب امير التهامي في الخميس 10 سبتمبر 2020 07:35 مساءً - ‏18 دقيقة مضت أخبار المشاهير 35 زيارة كشف زكي فطين عبد الوهاب – الزوج السابق للفنانة الراحلة سعاد حسني – عن فشلها في أمر معين. وقال “عبد الوهاب” في تصريحات عبر “فيس بوك”: الممثلة الوحيده .. ونجمة “صف اول” اللى نجحت فى الكوميدى .. على مدار تاريخ السينما المصرية .. هى “شادية” .. حتى ” سعاد حسنى” لم تنجح فى الكوميدى . وأضاف “شوفوا ” شادية” فى “الزوجة ١٣ .. مراتى مدير عام .. عفريت مراتى .. نص ساعة جواز” .. كوميديانا من الطراز الاول”. شاركها

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر تراند الفن: زوج سعاد حسني يفجر مفاجأة عنها: هذه الفنانة تفوقت عليها فى هذا الامر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.