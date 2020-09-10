تراند الفن: عروس حمو بيكا تكتسح صافيناز في حفل زفافهما

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 10 سبتمبر 2020 11:42 مساءً - ‏15 دقيقة مضت أخبار المشاهير 33 زيارة

يحتفل حمو بيكا، أحد أشهر مطربي المهرجانات في الفترة الأخيرة، بزواجه من فتاة من خارج الوسط الفني، بحفل أقامه بمسقط رأسه في محافظة الإسكندرية.

وظهر بيكا وهو يرقص مع عروسه على أنغام أشهر الأغاني التي قدمها للجمهور الفترة الأخيرة.

وشارك في إحياء الحفل الفنان محمود الليثي، كما شهد الحفل حضور مجموعة كبيرة من مطربي المهرجانات.

حمو بيكا كان قد شارك الجمهور عبر صفحته الرسمية على موقع “فيسبوك”، بعدة فيديوهات أظهرت استعداداته الأخيرة لحفل الزفاف، عقب عودته من رحلة عمل في تونس، كما طرح مؤخرًا أغنية جمعته بالفنان عمر كمال.

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