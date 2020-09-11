تراند الفن: جمال سليمان يحزن لرحيله المبكر عن الحياة

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 11 سبتمبر 2020 12:44 صباحاً - ‏41 دقيقة مضت أخبار المشاهير 57 زيارة

علق الفنان السوري، جمال سليمان، على خبر وفاته الذي تداولته وسائل التواصل الاجتماعي، اليوم الخميس.

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وعبّر سليمان عن حزنه لخبر وفاته، وذلك في منشور له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، والذي وصف فيه مروج الشائعة بأنه “شخص وضيع”.

وقال: “سمعت للتو خبر وفاتي وحزنت لهذا الرحيل المبكر، فمازال عندي أشياء أحب أن أقوم بها وواجبات يجب أن أفي بها”.

وتابع جمال سليمان: “على كل ستبقى الأعمار بيد الله وليس بيد شخص وضيع يروج الشائعات”.