تراند الفن: جمال سليمان يحزن لرحيله المبكر عن الحياة

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فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 11 سبتمبر 2020 12:44 صباحاً - 41 دقيقة مضت أخبار المشاهير 57 زيارة
علق الفنان السوري، جمال سليمان، على خبر وفاته الذي تداولته وسائل التواصل الاجتماعي، اليوم الخميس.
وعبّر سليمان عن حزنه لخبر وفاته، وذلك في منشور له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، والذي وصف فيه مروج الشائعة بأنه “شخص وضيع”.
وقال: “سمعت للتو خبر وفاتي وحزنت لهذا الرحيل المبكر، فمازال عندي أشياء أحب أن أقوم بها وواجبات يجب أن أفي بها”.
وتابع جمال سليمان: “على كل ستبقى الأعمار بيد الله وليس بيد شخص وضيع يروج الشائعات”.
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