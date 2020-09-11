تراند الفن: النيابة العامة تحقق في “وفاة” محمود ياسين

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 11 سبتمبر 2020 01:27 مساءً - قوبل إعلان نقابة المهن التمثيلية في مصر بإحالة البلاغ المقدم منها، بحق مَن روّجوا إشاعة وفاة الفنان محمود ياسين، إلى النيابة للتحقيق، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة بالترحيب من جانب الأوساط الفنية والثقافية في مصر.

وقال نقيب المهن التمثيلية الفنان الدكتور أشرف زكي، لصحيفة “الراي” الكويتية: “تقدمنا ببلاغ إلى النائب العام ضد مروجي إشاعة وفاة الفنان محمود ياسين، من أجل وضع حد لانتشار الإشاعات حول الفنانين”.

وكان النائب العام أحال البلاغ المقدم من المحامي شعبان سعيد، وكيلاً عن نقابة المهن التمثيلية، حول شائعة وفاة الفنان محمود ياسين لنيابة وسط القاهرة الكلية للتحقيق.

وجاء في البلاغ: “السيد المستشار النائب العام، بتاريخ يوم الإثنين 10 أغسطس 2020، فوجئت أسرة الفنان الكبير محمود ياسين بعدد كبير من الأصدقاء والأقارب والفنانين يتصلون بهم هاتفيا للتأكد من خبر وفاته”.

وتابع: “وإذ انتشر هذا الخبر بسرعة مذهلة نظرا لشعبية الفنان الكبير محمود ياسين، في العالم العربي، وهو الأمر الذي أثار الرعب والفزع لدى أسرته وأقاربه وزملائه ومحبيه”.

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وأضاف: “وإذ خيم الحزن على أقارب وزملاء وجمهور الفنان الكبير حتى تم تكذيب الخبر وتأكيد كذبه وأنه مجرد شائعة، وحيث أن الغرض من نشر هذه الأخبار هو الحصول على الربح من خلال كثرة المتابعات على هذه الصفحات التي اعتادت على ترويج الشائعات”.

وتابع البلاغ: “من بين هذه الصفحات صفحة تحمل اسم الفنانة رانيا محمود ياسين، وإذا ترعى نقابة المهن التمثيلية مصالح أعضائها وتقف بجوارهم في المحن والشدائد، وهو الأمر الذي دعا لتقديم البلاغ”.

واستدرك قائلاً: “علاوة على ذلك فنحن كلنا ثقة بأن المستشار الجليل النائب العام يحرص على ضبط المجتمع من خلال القبض على المجرمين ومرتكبي الجرائم وما يمثل خلل سلوكي في المجتمع والذي امتد أثره عبر شبكة المعلومات الدولية الإنترنت”.

وكانت شائعات قد طالت ياسين، وفي مداخلة تليفزيونية، طالبت زوجته الفنانة شهيرة نقيب المهن التمثيلية الفنان أشرف زكي بالتقدم ببلاغ ضد مروجي الشائعات.