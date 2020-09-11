فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 11 سبتمبر 2020 02:29 مساءً - تثير الممثلة والمذيعة اليمنية أروى، الجدل بإطلالاتها المتكررة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وهو ما يجعلها تتعرض للانتقادات من جانب متابعيها.
وخرجت أروى عن صمتها لترد على منتقديها عبر حسابها على تطبيق “إنستجرام”، من خلال نشر مجموعة فيديوهات وجهت فيها رسالة إلى مهاجمهيا بسبب ملابسها الجريئة.
وقالت أروى إنها عندما تنشر أي صورة جديدة تأتيها تعليقات على ملابسها، لافتة إلى أنها ليست المرة الأولى التي تتعرض فيها لهذا الأمر، إذ سبق وتعرضت لهجوم كبير لظهورها ترتدي “شورت”.
لكنها أكدت أنها عندما تنشر صورة لها عبر حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي تظهر على طبيعتها بملابسها العادية، قائلة “أعلنت لكم أني مثل ما بلبس في حياتي، لا اصطنع الأمور أو أتحشم قدام الكاميرا”.
وطلبت في رسالة موجهة إلى من ينزعج من هذه الصور ألا يتابعها، قائلة: “هذا أمر بسيط، لأنني من البداية لم أطلب متابعته”.
وأشار إلى أنها لا تتدخل في أشياء لا علاقة لها بها لكنها تجد الجمهور يتدخل ويكتب تعليقات غريبة.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر تراند الفن: رد صادم من مذيعة “رامز مجنون رسمي” على منتقدي ملابسها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.