تراند الفن: قبلة ابنة عادل إمام لفنان شهير تثير الجدل عبر انستجرام

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 11 سبتمبر 2020 04:33 مساءً - ‏3 دقائق مضت أخبار المشاهير 21 زيارة أثار الفنان محمد عادل إمام الجدل بعد نشره لصورة من الطفولة تجمعه بشقيقه الكبير رامي وشقيقته . وظهر عادل إمام يحمل نجله محمد ، بينما تقوم شقيقته بتقبيله من الخد الأيمن ، ويقوم شقيقه رامي بتقبيله من الخد الأيسر. Advertisements وتهكم محمد إمام على الصورة قائلا: مش عارف إخواتي كانوا عاملين فيا كدا ليه؟ شاركها

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