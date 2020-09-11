تراند الفن: قصة تدخل حسني مبارك في “دور الجاسوس” .. تسلل إلية بزي عسكري بالسعودية

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فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 11 سبتمبر 2020 05:35 مساءً - 40 دقيقة مضت أخبار المشاهير 52 زيارة
تفاصيل لأول مرة كشفها الكاتب المصري طاهر البهي بشأن تدخل الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك في حسم دور “رأفت الهجان” لصالح الفنان المصري الراحل محمود عبد العزيز بعد معرفة أن هناك مفاوضات مع ممثل آخر لأدائه.
قال البهي على قناته بـ”يوتيوب”، إن علاقة صداقة قوية جمعته بالفنان الراحل، وروى له عن كواليس دوره في مسلسل “رأفت الهجان”، فبعد أن بدأ الاستعداد للدور فوجيء أن هناك مفاوضات مع نجم آخر، ولكن عبد العزيز لم ييأس وقرر اللجوء إلى الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك.
وأوضح البهي أن “مبارك كان يتواجد وقتها في السعودية، فتوجه محمود عبد العزيز إلى المملكة واستأذن من المسؤولين هناك وارتدى الزي السعودي ودخل وسط المواطنين”.
وتابع: “لم يتعرف عليه مبارك، وقدم عبد العزيز نفسه، وأخبره عن دور “رأفت الهجان” ومدى حبه له، ما جعل يتدخل شخصيا في الأمر والذي انتهى بتقديم الفنان الراحل للدور”.
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