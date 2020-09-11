تراند الفن: لحظة القبض على انجى خورى متلبسة بالفعل الفاضح

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 11 سبتمبر 2020 07:39 مساءً - ‏16 دقيقة مضت أخبار المشاهير 28 زيارة

ألقت وحدة حماية الآداب في الشرطة، بلبنان القبض على الفنانة السورية الشهيرة إنجي خوري، وذلك بعد نشر صور وفيديوهات جريئة للغاية، حتى أن البعض أطلق عليها مصطلح “فنانة إباحية”، وتم اتخاذ إجراءات ضدها وترحيلها للمرة الثانية من لبنان.

وأشار تقارير صحفية أنه جرى تسليمها الى المديرية العامة للأمن العام، وتم ترحيلها مجدداً الى بلدها سوريا، كونها خالفت قوانين الدخول الى الأراضي اللبنانية، ودخلت خلسة رغم سحب الاقامة منها في السابق.

وتفيد المعلومات أن ثمة من عمل على إدخالها الى لبنان عن طريق التهريب، ما ضاعف من تجاوزها للقانون الى جانب الاجراء الذي إتخذه رجال التحري في مخفر حبيش بحقها.