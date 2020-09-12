تراند الفن: كويتية شهيرة تفاجئ الجميع بظهور صادم بعد تحولها جنسيًا

فنون - كتب امير التهامي في السبت 12 سبتمبر 2020 10:21 صباحاً - ‏31 دقيقة مضت أخبار المشاهير 34 زيارة

فاجأت الكويتية الشهيرة ططوة المطيري، التي أعلنت عن تحولها جنسيًا إلى رجل، الجميع بمقطع فيديو مرتدية فيه زي الرجال، تهاجم فيه حبسها وتعرضها للاعتداء الجسدي على الرغم من وجود متحولين كثيرين لم يتم التعرض لهم- حسب قولها-.

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وقالت ططوة المطيري، إن هناك الكثير من الصبية مثلها يظهرون في “السوشال ميديا” ولم يتحدث معهم أحد مطالبة بالعدل كونها يتم التعامل معها على العكس ولا يتركها الأمن في حالها مهددّة بقولها: “وين العدل ولا دول وراهم واسطة.. يعني أنا أنسجن وغيري لا.. ياتعدلون يا تفلون.. أنا المرة الجاية راح أصرخ”.

وأضافت: “كلكم تعرفون إني طيب ولكني راح أصير خبيث وهطبق قاعدة عليّ وعلى أعدائي يانعيش سوا يا نموت سوا.. فيصل موجود فيصل ما راح يسكت لأن اللي قاعد يصير بالوضع مو عاجبني.. ترقبوا”.

وكانت قد ضجّت مواقع التواصل مطلع يونيو الماضي بمقطع فيديو ظهرت فيها ططوة المطيري وقيل إنها متحولة جنسيًا، حيث ادعت تعرضها للاغتصاب في محبسها من جانب بعض رجال الشرطة.