- 1/2
- 2/2
فنون - كتب امير التهامي في السبت 12 سبتمبر 2020 10:21 صباحاً - 19 دقيقة مضت أخبار المشاهير 24 زيارة
دأبت الممثلة السورية، إنجي خوري على الظهور في إطلالات مثيرة للجدل، كان آخرها ظهورها عارية أثناء استحمامها، وهي الصورة التي أثارت جدلاً واسعًا لما اتسمت به من جرأة بالغة.
وفي الصورة التي نشرتها “خوري” تظهر عارية تمامًا، إلا أنها أخفت المناطق الحساسة من جسمها بالصابون، الأمر الذي أثار حالة من الغضب بين متابعيه جراء تصرفاتها التي تجاوزت حدود العقل، والابتذال الذي أصبح تشتهر به.
وكانت “خوري” تعرضت للترحيل مؤخرًا من الإمارات، بعد أقل من أسابيع على وصولها بعد ترحيلها من لبنان.
وتزامن ذلك مع نشر غريمتها الممثلة اللبنانية “قمر” صورًا إباحية لغريمتها الممثلة السورية.
وكانت أنباء ترددت مؤخرًا عن ترحيل “خوري” إلى سوريا، بعد ضبطها داخل فندق في دبي من قبل السلطات الأمنية.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر تراند الفن: “إنجي خوري” تصدم متابعيها بصورة عارية تمامًا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.